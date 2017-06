Rail Balticu raudteeühenduse arendamise kokkuleppe ratifitseerimise seaduse eelnõust rääkis Eesti Geograafia seltsi president Mihkel Kangur

Täna on Eesti, Läti ja Leedu valitsuste vahelise Rail Balticu raudteeühenduse arendamise kokkuleppe ratifitseerimise seaduse eelnõu lõpphääletus Riigikogu erakorralisel istungjärgul. Läti ja Leedu parlamendid peaksid andma sellele lepingule oma heakskiidu alles sügisel ja seetõttu, on Eesti Geograafia seltsil ja teistel nende mõttekaaslastel plaan kohtus see ratifitseerimine vaidlustada. Raudtee rajamise vastu ei olda, kuid algatusega liitunute arvates on liiga palju läbimõtlemata kohti.