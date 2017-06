Kunstnike paar Piret ja Jüri Mildeberg elavad Läsna külas Sassipoja talus. Nad kolisid sinna elama 1999. aastal. Nende kodu lähedal on kohe ka kilomeetri või paari kaugusel Kaitseväe keskpolügon. Kuidas rahu ja vaikust nautivatel kunstnikel militaar maastiku kõrval elada on ja kuidas loomingut soosib? Mildebergid on ka paljude Läsna-Loobu külateatri tükkide kunstnikud. Jüri on tuntud ka selle poolest, et on teinud ETV-le ekraanigraafikat.