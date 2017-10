2.-8. oktoober on rahvusvaheline lapsekandmisnädal ja saates on külas Kadri, kes on rahvusvaheliselt sertifitseeritud lapsekandmisnõustaja ja Berit, kes on suur lapsekandmisfänn ning saame teada, kuidas kanda last enda küljes ergonoomiliselt ja mugavalt.