Lisaks sellele, et Heli peab müügiesindaja ametit ning on tegev Läsna-Loobu rahvamaja juhtimisega, tema hobiks on ka looma ja linnukasvatus. Näiteks on tal kodus jänesed ja lambad, aga lisaks neile veel mitukümmend eri tõugu kanalisi - alates tavaliste munevate kanadega ja lõpetades suurte pärlkanade, faasanite ja ka noore paabulinnu härraga.