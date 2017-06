Eesti krooni ajalugu tuvustas Eesti Panga muuseumi juhataja Triin Siiner

Sel suvel saanuks eesti kroon 25 aastaseks. Kallis kadunuke ei sahise enam me rahakottides, kuid me südameisse on jäänud talle oma soe nurgake. Kas mäletame veel, kes ilmestas oma range pilguga ühekroonist? Kui palju maksis Tobias? Mida sai osta Tammsaare eest? Kas teame milline oli Kerese suhe rahaga, kes kaheksast krooninäost enim koonerdas või kes oli kõige rohkem võlgu? Üheksas Eesti muuseumis on avatud selleks puhuks spetsiaalsed näitused, nutirakenduse abil ärkavad ellu rahatähed ning lahendada saab põnevaid ülesandeid. Kroonituur saab piduliku lähte kroonipäeval 20. juunil. Osalevad muuseumid: Eesti Panga Muuseum, Eesti Teatri- ja Muusikamuuseum, Tallinna Kirjanduskeskuse Tammsaare Maja, Pärnu Muuseum, Koidula Muuseum, Carl Robert Jakobsoni Talumuuseum, Tartu Ülikooli Muuseum, Eesti Rahva Muuseum, Dr. Fr. R. Kreutzwaldi, Memoriaalmuuseum.