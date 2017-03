Kirgastav kanasupp ja kodurohelised kevadrullid

Supi koostisosad:



4 kanakoiba, nahk eemaldatud

2 liitrit vett

1 varreke varssellerit

4-5 kaffirlaimi lehte

1 sidrunheina vars

paar viilu ingverit

1 tähtaniis

6-7 musta terapipart

soola

köögivilju maitse järgi ja lisamise järjekorras:

2 keskmist porgandit

1 väiksem brokkoli

1 porru

peotäis rohelisi herneid

para vart lehtkapsast

1 väiksem paksoi ehk hiina lehtnaeris

peotäis spinat

Lase vesi keema ning lisa siis ilma nahata kanakoivad (nii saad klaarima puljongi). Lase keedusel uuesti keema tõusta ning koori vaht. Kui enam vahtu ei teki, lisa ülejäänud puljongi maitseained. Keeda tasasel tulel kaane all kuni 2 tundi. Kurna puljong, tõsta kanakoivad eraldi ja eemalda liha kontidelt. Kalla puljong tagasi potti ja tõsta pott väikesele tulele.

Koori ja viiluta porgandid õhukeseks ja lisa puljongile, lase 2 minutit keeda ning lisa brokkoliõisikud. Lisa 2/3 kanalihast. Viiluta kiirelt rohelised lehtköögiviljad ja lisa ka need paari minuti pärast potti. Lase supil keema tõusta ning eemalda siis kohe pliidilt, et köögiviljad säilitaks oma värvi ja kergelt krõmpsu olemuse.



Rohurohelised kevadrullid:

rohelist lehtsalatit

supist jäänud kanaliha

avokaadot

laimi

värsket kurki

rohelist paprikat

punast sibulat

käepäraseid ürte ja idusid

Viiluta avokaado ja piserda seda veidikese laimimahlaga. Viiluta kurk ja paprika. Puhasta sibul ja puista sellele veidi soola ning laimimahla. Haki ürdid. Laota salatilehed lõikelauale, tõsta hakitud koostisosad lehtedele ning rulli neist väikesed suupistemapsud. Naudi supi kõrvale või eraldi vahepalana.