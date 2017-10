Rita näitab, kuidas sellest kunstiteoseid kodus voltida - kuidas on üks viineripirukas ilus ja kuidas saada kaunis südamekujuline magus saiake või siis soolane ilus stritslipunutis. Ajakirjal "Oma Maitse" tuli just välja eriväljaanne "Küpsetised", kus on sees kõikvõimalikke erinevaid näpunäiteid ilusate ja hõrgutavate küpsetiste tegemiseks.