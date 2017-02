Koit ja hämarik metsamajakeses, rukkis krahv ja meie mari

Koit ja hämarik metsamajakeses

Põhiline kandev osa oli põdralihal (välisfilee).

Maitsesta liha julgelt soola ja pipraga. Mässi toidukilesse ja aseta külmikusse umbes üheks ööks. Siis on maitsed kenasti ühtlustunud.

Lõika lihast õhukesed viilud ja aseta taldrikule (kui tundub, et lihaviilud on veel magedad, siis nüüd saab teha järelmaitsestamise). Tilguta lihale peale maitseõli (mina kasutasin saates suitsuõli aga sobib ka mõni muu näiteks ürdi/tšilliõli mida poest saab).

Eriti mõnus oleks seda toitu serveerida värske hapukurgiga, taluleivaga, lambapiima juustuga ja kindlasti peaks kõrval olema ka killuke sinepit, mis annab asjale väikest iseloomu juurde.

Seda toitu saab valmistada ainult juhul, kui oled oma liha tooraine kvaliteedis 100% kindel, kuna toitu serveeritakse toorena.



Rukkis krahv ja meie mari

kooriku valmistamine:

3 spl rukkijahu

3 spl nisujahu

3 spl suhkurt

100 g taluvõid

0,3 spl vaniljesuhkurt

Sega kõik komponendid kausis kenasti ühtlaseks purumassiks.

Kook ahju.

Aseta kausi põhja marjad (kui kasutad külmutatud marju, siis veendu, et need oleksid sulanud). Lisa teelusikatäis mett ja tilgakene likööri. Raputa marjadele peale pisut kaneeli. Aseta puru ahjuvormis olevatele marjadele ühtlaselt. Seejärel küpseta ahjus 200C juures ca 8-12 minutit, kuni koorik peal on krõbe. Serveeri. Eriti hea oleks seda serveerida rammusa koorejäätise või vahustatud vahukoorega.