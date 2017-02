Magus pizza

Taigen valmista nii:



600 g jahu kohta kasuta ca 30 g presspärmi või 10 g kuivpärmi ja teelusikas suhkurt, vett ca 300 ml.

Pane kogu jahu kaussi, tee selle sisse pisike süvend, kuhu vala pool soojast veest ja puista sellesse pärm koos suhkruga. Sega ettevaatlikult käega nii, et tekib poolpaks tainas. Umbes pool jahust jääbki kausi äärde ja ei segata veega.



Aseta see taigna- ja jahuseguga kauss sooja (ca 37C ) ja kergita 30-45 minutit.



Sega kogu jahu ja ülejäänud soe vesi kokku ning sõtku hoolega. Lisa hulka pisut soola ja soovi korral oliiviõli. Kergita saadud siidist tainapalli veel 45 min ca 37C juures. Kata kergitamisel kindasti toidukilega!



Kui kasutad juuretist, siis peaks tainas kerkima ca 24h.



Kui soovid säilitada tainast, siis mähi see hoolikalt toidukilesse ning hoia külmkapis!



Lõika (ära rebi) tainast parajad rusikasuurused pallid ning proovi see venitada käte vahel suuremaks. Lisa jahu, kui tainas kipub käte külge jääma. Ära rulli taignarulliga, sest nii vajutad sa taigna kokku ja pizzale ei tekki mõnusaid krõbedaid ääri ja õhumulle.



Kui sa teed pizzat, siis proovi tainas teha ca 0,5 cm paksuseks. Määri ahjuplaati oliviõliga. Pane pizza plaadile, sellele vala peale pisut oliiviõli ja tomatikastet. Küpseta seda ca 5-7 min maksimaalsel kuumusel ahjus.



Alles nüüd lao peale oma lemmikkomponendid ja pane pizza uuesti ahju kuniks juust on sulanud. NB! kui sa kasutad mozarella juustu, siis rebi see kiududeks ja hoia üleöö sõelal külmkapis, nii valgub välja üleliigne vesi.



Kui sa valmistad pizzapirukat ehk calzonet ja tahad teha magusat varianti, siis kata taigen näiteks koorekommide või šokolaadikreemiga ja vormi kinniseks pirukaks. Taigna valmistamine käib samamoodi kui pizza jaoks, ainult suhkrut võib taignasse lisada veidi heldemalt.