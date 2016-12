Jõuluhõngulised küpsised ja küpsised šokolaaditükkide ja karamelliüllatusega

Jõuluhõngulised küpsised 12 tk

100 g võid, toasooja

90 g suhkrut

70 g vedelat mett

1 tl piparkoogimaitseainet

140 g jahu

1 tl küpsetuspulbrit

Noaotsatäis soola



Kuumuta ahi 175 kraadini. Vahusta või suhkru, meega ja piparkoogimaitseainega heledaks kohevaks vahuks. Lisa küpsetuspulbri ja soolaga segatud jahu. Vormi saadud massist 12 pallikest ja suru need lapikuks ahjuplaadile. Arvesta, et need küpsised vajuvad ahjus õige laiaks. Küpseta 15-18 minutit. Jahuta jahutusrestil.





Küpsised šokolaaditükkide ja karamelliüllatusega Ca 15 tk

100 g võid, toatemperatuuril

140 g Muscovado suhkrut

1 munakollane

180 g jahu

1 tl küpsetuspulbrit

100 g hakitud tumedat šokolaadi

Ca 15 karamelli- või iirisekommi, nt Kiss-Kiss

Noaotsatäis soola



Kuumuta ahi 170 kraadini. Vahusta suhkur võiga heledaks kohevaks vahuks. Lisa munakollane ja jätka vahustamist. Nüüd sega hulka jahu, küpsetuspulber ja sool. Soola soovitan lisada pigem natuke rohkem, sest see sobib nii karamelli kui ka šokolaadiga. Suru kommid natuke lapikumaks ja paki iga komm taina sisse, nii et moodustuksid lapikud pätsid. Aseta ahjuplaadile ja küpseta ca 18-20 minutit. Jahuta restil.