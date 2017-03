Lihtsad köögiviljakrõpsud

Krõbedate krõpsude valmistamisel on üldjoontes kolm tingimust. Viilud peavad olema õhukesed, neid tuleb piisavalt õliga piserdada ja küpsemise-jahtumise ajal peab olema tagatud õhu juurdepääs. Seepärast ei tohi ahjuplaati viilutatud köögiviljadega üle kuhjata, vaid pigem tuleks neid jaokaupa teha. Muidu on tulemuseks küll maitsvad, aga nätsked viilud.



Tooreid kartuleid, koorituna ja hästi õhukeste viiludena

Väiksemaid tooreid peete, koorituna ja hästi õhukesete viiludena

oliiviõli

meresoola

soovi korral kuivatatud ürte

(sobib kasutada ka bataati, pastinaaki, porgandit, maapirni jt köögivilju)



Koori ja viiluta köögiviljad võimalikult õhukesteks viiludeks. Kui sul on kodus mandoliini nimeline köögiabiline, siis kasuta seda. Proovida võib ka köögiviljakoorimisnoaga õhukesi laaste tõmmata. Laota ahjuplaadile küpsetuspaber ja piserda seda oliivõliga. Laota köögiviljalaastud küpsetuspaberile ja piserda täiendava oliiviõliga ning meresoolaga. Sega käte abi köögivilju nii, et nad oleksid kõik õliga kaetud. Laota köögiviljalaastud ahjuplaadile nii,et nad ei oleks üksteise peal. Vajadusel küpseta köögivilju mitmes osas. Küpseta 170-180 kraadises ahjus 15-20 minutit, kuni viljad on krõbedad ja kergelt pruunistunud.

NB! Jälgi küpsemise ajal hoolikalt köögivilju, õhukeste viilude puhul võib üleküpsemine toimuda loetud minutite jooksul. Tõsta valmis plaaditäis ahjust välja, sega veel läbi ja jäta plaadile jahtuma. Köögiviljad muutuvad õhu käes jahtudes veel krõbedamaks. Säilita õhu käes, mitte suletud purgis. Juurde sobib pakkuda erinevaid dipikastmeid, kuigi ka niisama süües on sellised kodused krõpsud väga maitsvad.