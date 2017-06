JAAN SÖÖT & ANDRE MAAKER - "Näputäis püssirohtu"

Kesksuve kaunitel õhtutel saavad kokku ja astuvad publiku ette kaks suurepärast lauljat ja kitarristi - Jaan Sööt ja Andre Maaker. Jaan on rahvale tuntud kui ansambli Jäääär eestvedaja, kauaaegne laulutegija ja pillimees.Andre on muusikamaastikul tegutsenud tänaseks ligi paarkümmend aastat, peamiselt kitarristina on ta koostööd teinud paljude hinnatud Eesti muusikutega. Koos laval musitseerides esitavad Jaan ja Andre publikule laule ja jutte, mis neid kõige enam iseloomustavad. Kontserttuur "Joon valgust nagu vihma" algab 5.juulil Kuressaares ja lõpeb 23.juulil Pärnus, vahepeal veel 9 kontserti Eesti eri paigus