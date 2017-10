Steps To Synapse on 5-liikmeline indie-pop löögirühm. 2014 asutatud koosseis on mõjutatud biitlitest ja funkist kuni kaasaegse melodramaatilise ambient- ning kaasaegse räppmuusikani. Nende muusikast kuuleb välismaise Jungle´i vokaalseid mõjutusi, 80 surfimuusika wah pedaaliga ülevoolatud kitarri, ja funk gruuve.

Viieliikmeline indie-pop bänd on välja lasknud ühe kauamängiva "The One" ning teeb prooviruumis tööd teise kauamängiva salvestamiseks.