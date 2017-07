Sinu ette astub legendaarne paroodiasaade Edekabel, et pöörata pahupidi armastatud telesaated ja päevasündmused. Henrik Normann ja kompanii on tippvormi ajastanud just tänaseks, nii et ära maga maha! Muidu ei võeta sind isegi Muposse tööle! Stsenarist Peep Pedmanson, režissöör Maire Radsin, produtsent Kaupo Karelson. Tootja Ruut.