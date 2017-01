Kuulsuste koda, 1/2

"Ringvaate" erisaates räägime Eesti popmuusika armastatud lauljate ja muusikutega, kes on valitud Kuulsuste Kotta. Tegu on Teatri- ja Muusikamuuseumi poolt kevadel avatava suurejoonelise näitusega, kus on väljas armastatud lauljate ning muusikute olulised asjad ja nende lood. Läbi Anne Veski, Ivo Linna, Els Himma, Koit Toome, Ott Leplandi jpt lõbusate lugude rullub lahti, kui kirev ning suurejooneline on Eesti levimuusika. Saatejuht ja toimetaja Karmel Killandi, režissöör Hanna Šein-Meier, assistent Margit Ossipova.