Reisisari Reisile minuga 1: Korfu. Durrelli maja (Eesti 2008)

Võttegrupil õnnestus saarelt üles leida raamatu "Minu pere ja muud loomad" autori Gerald Durrelli lapsepõlvekodu. Praegu kuulub see maja kirjaniku mängukaaslasele, kohalikule mehele Vassilisile, kes võttis meid oma majas vastu ja nii saavadki vaatajad näha raamatust tuntud aiasoppe ning puid. Teine eriline koht saarel on Achilleioni loss, mis kuulus Austria-Ungari keisrinnale Elisabethile, keda hellitavalt kutsuti Sisiks. Imekauni naise traagiline elu on inspireerinud mitmeid filmitegijaid. Sisi armastus ilu vastu kulmineerus Achilleioni palees.