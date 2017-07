Reisisari Reisile minuga 11: Montréal (Eesti 2017)

Lennukite kokkupanemist ja värvimist ei näe just iga päev. Oleme Montréalis Bombardier’ lennukitehases ja vaatame, kuidas see käib. Bombardier’ lendurite väljaõppekeskuse simulaatoris maandume sujuvalt New Yorgi JFK lennuväljal. Jüri Aarma saab sellega suurepäraselt hakkama. Montréali maa-aluse linna tänavavõrgustiku pikkus on 32 kilomeetrit, sissepääse on 120 ja iga päev käib siin umbes pool miljonit inimest.