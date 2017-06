Reisisari Reisile minuga 11: Peterburi kaldapealsed ja lossid (Eesti 2017)

Puškin ei saanud duellil kohe surma, tema teisik toimetas luuletaja pärast duelli Peterburis Moika kanali ääres asuvasse Puškinite pere korterisse, kus ta suri päev hiljem oma kabinetis sõprade ringis. Seda hetke meenutab muuseumi direktor professor Galina Sedova. Peterburis ei saa vaatamata jätta 500 miljonit dollarit maksma läinud uut Maria ooperiteatrit, mida ehitati tervelt kümme aastat. Ka Jussupovi paleest on võimatu mööda minna - palee keldrikorrus räägib kurikuulsast pühamehest Rasputinist, kelle mõrvas vürst Felix Jussupov. Kui kuskil on veel tõeliselt vanade aegade hõngu, siis seda on Peterburi restoranis Metropol. Just siin pidutsesid Rasputin, Jessenin, Majakovski jt. Sõidame ka linnast välja Peterhofi. Seal asuva lossi lasi ehitada Peeter Suur pärast võitu rootslaste üle Põhjasõjas Poltaava lahingus. Praegu särab see Teise maailmasõja ajal mahapommitatud loss täies ilus. Peterburis filmisid Imre Kose, Tiina Park ja Philip Kaat. Saate tootis Free Studio.