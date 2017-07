Reisisari Reisile minuga 8: Tenerife (Eesti 2014)

Tenerifel on kaks imeilusat kuldkollase liivaga randa - Las Teresitas ja Playa de las Americas. Liiv pole kohalik, vaid toodud sisse Saharast. Saarele, kus on aastaringselt 22 kraadi sooja, tormab igal aastal umbes 8 miljonit turisti. Reisisihina sai saar tuntuks juba 18. sajandi lõpus, kui Euroopa loodusteadlased käisid siin vulkaanilisi maastikke uurimas. Vanu väärikaid linnu on siin teisigi: La Orotava, Puerto de la Cruz jt.