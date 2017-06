Reisisari Reisile minuga 11: Korčula saar ja Split (Eesti 2017)

Korčula saar Horvaatias on täis Marco Polo teemalist pudi-padi ja suveniire. Kohalikud on kindlad, et just siin sündis Marco Polo, mitte Veneetsias, nagu arvavad itaallased. Siin on isegi Marco Polo muuseum, rääkimata sünnimajast. Pagariäris tutvustab Smiljana Matijaca omatehtud Marco Polo nimelisi kooke, retseptid olla väga vanadest raamatutest leitud. Praam sõidab Korčula saarelt Splitti kolm tundi. Siin linnas ei saa mööda minna ka Rooma keisri Diocletianuse paleest. Saate maiuspalaks on Horvaatia kõige kuulsama skulptori Ivan Meštrovići majamuuseum. Filmisid Marek Reinaas, Tiina Park ja Manfred Vainokivi. Saate tootis Free Studio.