Reisisari Reisile minuga 11: Peloponnesose poolsaare avastamata aarded (Eesti 2017)

Turistikaardil on Lääne-Peloponnesos suuresti veel valge laik. Patra on üks kahest linnast, kuhu Peloponnesesse jõudes lennuk maandub. Siitkaudu läheb üle Koritose lahe üks kahest sillaühendusest. 2004. aasta Ateena olümpiamängudeks ehitatud moodsa tsivilisatsiooni sümbol - Euroopa pikim rippsild - ühendab Peloponnesost Kesk-Kreekaga. Patra linnas löödi risti Püha Andreas, kelle Jeesus esimesena kutsus oma jüngriks. X–kujulise risti säilmed asuvad just siin linnas. Jalutame Püha Serafimi kloostris, mille aardeid näitab meile vend Timofei. Vaimulikuks isaks ei saa ta kunagi, sest enne kloostrisse tulekut oli ta abielus. Kloostri kellamäng on võimsaim Kreekas. See koosneb 60 kellast, mille helin on nagu irratsionaalne maailmalõpumürin. Püha Theodora kabel asub kõrgel mägedes ja sinna sõidetakse mitu tundi. Legendi järgi hakkasid Püha Neitsi juustest kasvama puud selle kabeli kivisel katusel. Naftapakose linna kutsusid veneetslased Lepantoks ja just siin toimus Lepanto lahing, kus kuulus Cervantes olevat oma käe kaotanud. Legende jätkub terveks saateks. Peloponnesosel filmisid Linnar Priimägi, Tiina Park ja Peeter Ülevain. Saate tootis Free Studio.