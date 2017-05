Reisisari Reisile minuga 12: Müstiline Ibiza

Las Dalias on ennemuistsete hipide kogunemispaik. Selle paiga eriliselt mahe kliima tõi kuuekümnendatel aastatel siia kokku hipid üle maailma ja siia nad jäidki. Ibiza on Baleaari saartest Vahemeres Hispaaniale kõige lähemal. Ajalugu on siin vaata et karmim kui Hispaanial endal – iga vallutaja on saarele oma jälje jätnud.