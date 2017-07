Reisisari Reisile minuga 8: Kayaköy, Dacta poolsaar (Eesti 2014)

Mida rohkem mööda ilma ringi käia, seda enam tundub, et maailm on täis varemeid. Siinkandis võib öelda, et üks maa on täis teise maa varemeid. Kuid türklased pole erilised lammutajad. Laodikeia on ju iidne Kreeka, aga türklased hoiavad sellest hoolimata naabermaa varandusel silma peal. Lüükia koobashaudade piirkonnas näeme sadu kaljuseintesse uuristatud koopaid.