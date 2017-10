Reisisari Reisile minuga 12: Es Vedrà kalju ja Sant Josepi linn

Maailmas on palju müstilisi paiku. Es Vedrà kalju Ibiza edelerannikul on üks neist. Usutakse, et siin olla isegi elanud sireenid, kes Odüsseust ja tema laevamehi pikal teekonnal kimbutasid. Tänapäeval on täheldatud, et linnud ei armasta üle selle kalju lennata. Lennukite navigatsiooniseadmed pidavat välja lülituma. Isegi mägironijad, kes on püüdnud kalju püstseinast üles ronida, olla tihti alla kukkunud.