Reisisari Reisile minuga: Korčula saar ja Split

Korčula saar Horvaatias on täis Marco Polo pudi-padi ja suveniire. Kohalikud on kindlad, et just siin sündis Marco Polo - mitte Veneetsias nagu arvavad itaallased. Siin on isegi Marco Polo muuseum, rääkimata sünnimajast. Pagariäris tutvustab Smiljana Matijaca omatehtud Marco Polo nimelisi kooke, retseptid olla ta väga vanadest raamatutest leidnud.