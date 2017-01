Reisisari Reisile minuga 11: César Manrique'i maailm Lanzarotel

César Manrique oli erakordne mees - ta ei joonud, ei suitsetanud ja ei lubanud ka teistel enda juuresolekul seda teha. Teda peetakse Lanzarotel kangelaseks ja terve saar on täis tema töid. Need pole mitte ainult majad ja pargid - Mirador del Río vaateplatvorm, Jameos des Verdese koopad, Manrique maja vulkaani kraatritel on ainult mõned neist.