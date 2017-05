Reisisari Reisile minuga 11: Menton, sidrunite ja Jean Cocteau linn (Eesti 2017)

Mentoni linna kohta võib öelda julgesti, et see on Prantsusmaa avastamata pärl. 316 pilvitut päeva aastas ja olematu talv on juba 19. sajandi lõpust siia meelitanud Euroopa kroonitud päid. Mentoni linna parim maatükk on eraldatud Jean Cocteau muuseumile, kus asub 2000 Cocteau tööd. Need kinkis Mentoni linnale kunstikoguja Severin Wunderman. Kunstiteadlane Philippe Sottile pajatab pikantseid lugusid Cocteau elust.