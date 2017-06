Reisisari Reisile minuga 11: Lanzarote, põlev saar (Eesti 2017)

Brutaalne võitlus tule, mere ja tuulte vahel on vorminud Timanfaya rahvuspargist Lanzarotel müsteeriumite võrdkuju. Siin on üle 300 vulkaanipursete järel tekkinud kraatri. Viimati toimusid vulkaanipursked saarel umbes 200 aastat tagasi. Laava kattis suure osa saare kõige viljakamast pinnasest. Sellele põlenud elamiskõlbmatule maatükile on loodus maalinud oma kauneimad teosed. Lanzarote on Kanaari saarte suuruselt neljas saar, kus pole pilvelõhkujaid ega turistide horde. Meie käime ära ka Teguise linnas, mis oli selle saare pealinn kuni 1852. aastani. Praegu on saare pealinnaks Arrecife, millel on eriline aura. Ükski tänav pole siin sirge ega lame, La Geria piirkonna maastik meenutab müstilist kärge. Siin kasvatatakse malvaasia viinamarju. Kaitseks põhjatuulte vastu ehitatakse viinamarjapõõsaste ümber kividest ja vulkaanilisest liivast poolkaared. El Chupaderos laulab õhtuti Jessica Abu, kelle laule kuulates vaatame kaugel kõrguvale Tulemäele ja tunneme ennast päris koduselt. Lanzarotel filmisid Tambet Tuisk, Tiina Park ja Manfred Vainokivi. Saate tootis Free Studio.