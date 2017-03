Reisisari Reisile minuga 11: Korčula saar ja Split (Eesti 2017)

Korčula saar Horvaatias on täis Marco Polo teemalist pudi-padi ja suveniire. Kohalikud on kindlad, et just siin sündis Marco Polo, mitte Veneetsias, nagu arvavad itaallased. Siin on isegi Marco Polo muuseum, rääkimata sünnimajast. Pagariäris tutvustab Smiljana Matijaca omatehtud Marco Polo nimelisi kooke, retseptid olla väga vanadest raamatutest leitud.