Reisisari Reisile minuga 8: Budapest (Eesti 2014)

Kui mõtleme Ungarist, siis meenuvad Liszt, Kalman, Lehar, tuline tšaardaš, guljašš ja paprika. Tõe huvides tuleb märkida, et paprika jõudis siiakanti tänu Ottomanidele, kes 16. sajandil Ungari alad oma impeeriumiga 150 aastaks liitsid. Paprika on ka esimene köögivili, millest edukalt isoleeriti C-vitamiini ja mille eest sai Ungari füsioloog Szent-Györgyi Albert Nagyrapolti Nobeli preemia.

Budapestis igav ei hakka. Meie filmisime kohtades, mis on kohustuslikud: Szechenyi veekeskus, Kalurite Bastion, Kuningaloss, Vaci tänav, Gelleriti mägi ja Vabadussammas. Agnes Csaky kinnitab, et kindlasti tuleb veel ära käia Gerbeaud kohvikus. Nii teemegi. Borbala Szaili on uurinud Matyasi kiriku ajalugu ja pajatab seda meilegi. Ja muidugi imeline kruiis Doonau jõel koos mustlasorkestriga. Budapestis filmisid Hardo Aasmäe, Tiina Park ja Andres Kull. Saate tootis Free Studio.