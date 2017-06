Reisisari Reisile minuga 11: Läti suvi (Eesti 2017)

Kuidas tekivad kaunite juugendarhitektuuriga majade fassaadidele kurjade nägudega naised? Eks ikka oma kodunt. Läti kuulsa arhitekti Mihhail Eisensteiniga just nii juhtuski. Alberta tänav Riias on kaunite juugendmajade kogum, kuid ülevalt akende pealt vaatavad vastu just needsamad kurjad naisenäod. Nende prototüüp olla olnud Mihhaili kuri abikaasa, kes oli ka kuulsa filmirežissööri Sergei Eisensteini ema.