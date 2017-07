Reisisari Reisile minuga 8: Sevani järv (Eesti 2014)

Sevani järv on armeenlaste uhkus. Meie Peipsi järv on küll kolm korda suurem, kuid nende Sevan jälle seitse korda sügavam. Saates on Armeenia parlamendisaadik Astghik Mirzakhanyan, kes on võtnud oma südameasjaks järve vee eest hoolitsemise. Sajandeid vanal Noratuse kalmistul on kuulsad armeenia lilleristid. Ühe pere haudade reas võib mõnikord olla kuni 24 risti. Itaallastel on Vatikan, armeenlastel Edchmiazin. 301. aastal ehitatud kirik on hetkel maailma vanim.