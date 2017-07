Lauluga maale (Foto: ERR)

Lauluga maale 6: Kohtla-Nõmme

Pillid on üles seatud kaunis ja korrashoitud kaevanduslinnas Kohtla-Nõmmel. Kuumal suvepäeval laulavad kohaliku rahvaga Gerli Padar ja külalisena Jüri Pootsmann. Jüri Aarma uudistab kohalikku elu-olu ja uurib mis kivi see põlevkivi on. Toimetajad Piret Jürman ja Reet Linna, režissöör Sten Lukas, produtsent Valdur Sepp.