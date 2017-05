Marjanahk ehk marjapüreerull (Foto: http://hidblomlegabu.is/avaxtaledur/)

Nn marjanahka valmistatakse püreestatud marjadest, mis seejärel ahjus madalal temperatuuril kuivatatakse. Rullide tekstuur sõltub marjade veesisaldusest, lisatud suhkru kogusest ning püree kuivatamise viisist. Kui segada vähese suhkru-, ent suure veesisaldusega (näiteks maasikatest valmistatud) marjapüreesse suhkrut, on tulemuseks viskoosne "nahk", kui aga suhkur ära jätta, siis paberit meenutav kuivapoolne rull. Kuna puuviljad ja marjad erinevad üksteisest suhkru- ja veesisalduse poolest, on raske koostada universaalset retsepti. Rulli tekstuuri ja väljanägemist mõjutab ka marjade või puuvilja püreestamise viis. Vändaga toidupeenestajat kasutades jääb "nahk" veidi robustsem ja tumedam, kuna sel viisil pressitakse kogu õhk püreest välja.

Koostisained

Maasikanahk

- 500 g maasikaid

- 50 g suhkrut või mett (soovi korral)

Rabarberi-maasikanahk

- 500 g rabarbereid

- 100 g suhkrut või mett

- 250 g maasikaid

Valmistamine

Maasikanahk

Eelkuumutage ahi 80 kraadini. Püreerige maasikad toidupeenestajas ning lahustage suhkur pürees. Katke väiksem ahjuvorm küpsetuspaberiga ning valage sellele püree, pidades silmas, et äärtest saaks püreekiht veidi paksem kui keskelt, kuna ääred kuivavad kiiremini (keskelt võiks püreekiht olla u 3 mm ja servadest 6 mm paksune). Kuivatage püreed ahjus u kolm tundi. Kui teil juhtub olema toidukuivati, siis kuivatage püreed madalamal temperatuuri, näiteks 60 kraadi juures 5–8 tundi. Madalamal temperatuuril kuivatatud rull jääb kaunima värvusega.

Rabarberi-maasikanahk

Tehke kõik samamoodi kui maasikanaha puhul, lihtsalt rabarber tuleb eelnevalt ära keeta. Lõigake rabarberivarred 2 cm juppideks ning pange koos mee või suhkruga kastrulisse, mille põhjas on veidi vett, et segu kõrbema ei läheks. Ajage vesi hästi kuumal pliidil keema, seejärel vähendage kuumust ning laske rabarberil kümmekond minutit podiseda, kuni see on pehmeks keenud. Jälgige, et suhkur ei karamellistuks. Jahutage rabarberisegu kergelt maha ning seejärel püreerige koos maasikatega toidupeenestajas. Jätkake samamoodi nagu maasikanaha retsepti puhul.