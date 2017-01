Randalín ehk kihiline Islandi kook

See kook säilib külmkapis päris hulk aega, seega on eriti mugav pakkuda seda pühade ajal, kui käib tavalisest rohkem külalisi.

Koostisained

Plaadikoogipõhi

Neli õhukest kihti

- 1 kg jahu

- 400 g suhkrut

- 2 spl küpsetuspulbrit

- 2 tl jahvatatud nelki

- 400 g toasooja võid

- 3 muna

- 600 g kuldsiirupit ehk melassi (asendamiseks sobib heleda ja tumeda maisisiirupi segu)

Võikreem

- 300 g toasooja võid

- 1 kg tuhksuhkrut

- 1 muna

Rabarberimoosi

Valmistamine

Plaadikookide valmistamiseks kuumuta ahi 180 kraadini. Sega suures kausis kõik kuivaineid. Lisa või, munad ja kuldsiirup ning sega kõik korralikult läbi. Lase taignal umbes veerand tundi seista ning jaota see siis neljaks võrdseks osaks (kaaluga à 650 g). Rulli iga taignaosa ahjuplaadile sobiva suurusega ruudukujuliseks tükiks ning jälgi, et kõik tükid saaksid ühesuurused. Küpseta iga taignaplaati ahjus umbes 10 minutit. Et plaadikoogid küpseksid ühtlaselt, küpseta need eraldi. Lase kookidel täielikult maha jahtuda.

Võikreemi jaoks aja või mikseriga vahtu, lisades vähehaaval tuhksuhkru. Lõpuks löö vahustatud või ja suhkrusegusse lahti muna ja sega kreem hoolega läbi.

Pööra üks plaadikook ümber ning kata õhukese moosikihiga, seejärel pööra teine kook ümber ja määri sellele kolmandik võikreemist. Aseta teine plaadikook esimese peale nii, et kreemi- ja moosikiht jääksid kohakuti. Määri koogile uus õhuke moosikiht. Pööra kolmas plaadikook ümber ning määri sellele teine kolmandik võikreemi. Sea see uueks koogikihiks ja säti kreemiga pool jälle moosikihiga kohakuti. Korda sama viimase plaadikihiga.

Tasanda kihilise koogi servad noaga sirgeks ning lõika siis kook neljaks võrdseks tükiks. Lase koogil umbes kaheksa tundi seista, et koogikihid pehmeneksid ja et kõik maitsed jõuaksid koogisse imbuda.

Kooki võib säilitada ka sügavkülmas – sel juhul tuleb see enne serveerimist toatemperatuurini sulatada.