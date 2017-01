Saksa jõulukeeks ehk stollen

Sidrunikoore, suhkrustatud puuviljade, mandlilaastude ja tolmsuhkruga kaunistatud vürtsikas stollen säilib kaua ning sobib hästi pühadelauale kohvi või tee kõrvale.

Koostisained

4 väiksemat keeksi või üks suur rõngaskeeks

Täidis

150 g röstitud mandlilaaste

50 ml külma vett

100 g tumedaid rosinaid

100 g heledaid rosinaid

100 g jõhvikaid

100 ml rummi

50 g väikesteks tükkideks lõigutud suhkrustatud ingverit

50 g väikesteks apelsinisukaadi

Tainas

20 g kuivpärmi

150 ml toasooja piima

500 g nisujahu

100 g rukkijahu

150 g suhkrut

2 tl ingveripulbrit

1 tl soola

1 tl kaneeli

1 tl kardemoni

1 tl värskelt jahvatatud muskaatpähklit

1 väikese sidruni koor

0,5 apelsini koor

400 g võid (sulatatud)

1 spl mett

1 munakollane

1 tl vanilliekstrakti

Kaunistamiseks u 100 g tolmsuhkrut

Valmistamine

Täidise valmistamiseks kuumutage ahi 180 kraadini. Laotage mandlilaastud ühtlase kihina küpsetuspaberiga kaetud ahjuplaadile ja röstige neid umbes 10 minutit, kuni need on kuldpruunid. Segage mandlilaaste aeg-ajalt, et need ühtlaselt küpseksid. Valage röstitud laastud väikesesse kaussi, kallake juurde vesi ning katke pealt kilega. Segage teises väiksemas kausi rosinad, jõhvikad ja rumm ning katke samuti kilega. Laske üleöö seista.

Taigna jaoks segage keskmise suurusega kaunis toasoe piim kuivpärmiga. Segage juurde 150 g nisujahu, katke pärmitainas pealt kilega ning laske tund aega seista.

Segage suures kausis ülejäänud nisujahu (350 g), rukkijahu, 50 g suhkrut, 1 tl suhkrustatud ingverit, sool, kaneel, kardemon, jahvatatud muskaatpähkel ning sidrunikoor. Lisage 200 g võid, mesi, munakollane ja vanilliekstrakt. Segage kõik korralikult läbi, kuni segu meenutab küpsisetainast. Võtke kolmandiku jagu pärmitainast ja sõtkuge see teise taignaga kokku. Jagage ülejäänud pärmitainas pooleks ning sõtkuge mõlemad osad ükshaaval teise taina hulka. Sõtkuge tainast veel viis minutit.

Kui olete otsustanud küpsetada neli väiksemat keeksi, siis lisage taignale rosinasegu, röstitud mandlilaastud, suhkruingver ja sukaad ning sõtkuge kõik hoolega läbi. Asetage tainas kaussi, katke kilega ning laske umbes tunni jagu kerkida. Tõstke tainas kaunist välja, sõtkuge taas viis minutit ja laske veel tund aega kerkida. Siis jaotage tainas neljaks võrdseks osaks, vormige neist pätsid ja tõstke need küpsetuspaberile. Katke taignapätsid puhta rätikuga ning laske enne küpsetamist veel tund aega kerkida.

Kui aga küpsetate rõngaskeeksi, siis rullige kerkinud tainas ruudukujuliseks, nii et selle mõõtmed oleksid umbes 60 x 40 cm. Laotage rosina-mandlilaastusegu koos suhkruingveri ja sukaadiga ühtlaselt taignaruudule ning keerake täidisega kaetud tainas pikaks rulliks kokku. Asetage see rull küpsetuspaberiga kaetud ahjuplaadile ja keerake rõngakujuliseks kokku.

Küpsetage 45 minutit 180 kraadini eelkuumutatud ahjus. Segage ülejäänud suhkur (100 g) 1 tl ingveripulbriga. Kui keeks on ahjust välja tõstetud, hõõruge see pealt 200 g sulavõiga kokku ning laske võil küpsetisse imbuda. Seejärel puistake peale ingerisuhkur ning jahutage keeks toatemperatuurini.

Katke keeks igast küljest tolmsuhkruga ning hõõruge see keeksi sisse. Lõpuks puistake kaunistuseks peale õhuke kiht tolmsuhkrut.