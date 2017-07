Croquemouche ehk tuuletaskutort (Foto: http://hidblomlegabu.is/croquembouche/)

Kõrge tuuletaskutorni kokkuladumine karamellisiirupi abil on üsna keeruline ettevõtmine, mida ei söandaks soovitada päris algajale kokandushuvilisele. Kindlasti tuleb tordimeistril olla äärmiselt ettevaatlik, et oma sõrmi tulikuumas siirupis mitte ära kõrvetada.

60 tuuletaskut

Koostisained

Keedukreem

- 1l täispiima

- 100 g nõmm-liivateed

- 10 munakollast

- 200 g suhkrut

- 50 g tärklist

- 50 g võid, väikesteks tükkideks lõigutuna

Tuuletaskud

- 250 ml vett

- 100 g võid, väikesteks tükkideks lõigutuna

- 1 tl suhkrut

- ½ tl soola

- 150 g jahu

- 4 muna

Karamellisiirup

- 150 ml vett

- 500 g suhkrut

Valmistamine

Keedukreem

Lisage kastrulisse valatud piimale nõmm-liivatee, katke kastrul kaanega ja laske piimal keskmisel kuumusel keema tõusta. Tõstke kastrul tulelt ja laske piimal toatemperatuurini jahtuda.

Kloppige omavahel munarebud, suhkur ja tärklis, kuni segu on kerge ja õhuline. Kurnake piim, valage munasegusse ja segage hoolega. Peske kastrul puhtaks ning valage segu sinna tagasi.

Laske muna-piimasegul madalal kuumusel pidevalt segades keema tõusta ja keetke paar minutit. Kurnake kreem kuumalt, et sellesse ei jääks tükke, ning lisage siis või ja segage, kuni see on sulanud ning kreem sile ja ühtlane.

Asetage kreemi pinnale toidukile, et takistada naha teket, ning laske toatemperatuuril jahtuda. Hoidke seni külmkapis, kuni tuuletaskud on valmis.

Tuuletaskud

Eelkuumutage ahi 200 kraadini. Segage kastrulis omavahel vesi, või, suhkur ja sool ning laske suurel kuumusel keema tõusta. Tõstke kastrul kohe tulelt, kui vesi keema tõuseb, ning alandage kuumus kõige madalamale temperatuurile. Lisage korraga kogu jahu ning segage minut aega kummiotsikuga spaatliga. Tõstke kastrul tagasi tulelel ning jätkake paari minuti jooksul segamist, kuni kastruli põhja hakkab moodustuma koorik ning tainas ei kleepu enam ei kastruli ega spaatli külge. Kummutage tainas suurde kaussi ning segage seda vastu kausiservi, et tainaskiiremini jahtuks.

Kui tainas on leige, lisage ükshaaval munad. Alguses tainas pakseneb, kuid hakkab siis vähehaaval vedelduma. Viimased munad lööge tassis lahti ja lisage hästi ettevaatlikult, sest teil ei pruugi tarvis minna tervet kogust – jälgige hoolega taina konsistentsi. See on paras, kui kausi põhjani tõmmatud vagu täitub hästi aegamisi. Pange tainas kitsa otsikuga kondiitrikotti.

Tõstke pärgamentpaberileht küpsetuspaberilehe alla ja laske kondiitrikotist pärgamendilehe nurkadesse väikesed tainatörtsud, mis küpsetuspaberi altpoolt paigale liimiksid. Pigistage küpsetuspaberile tainapallikesed, mis võiksid jääda umbes kahese euromündi suurused. Kandke kahvli abil tainapallikestele lahtiklopitud muna, et tuuletaskud saaksid kena läike ega jääks liiga teravatipulised. Küpsetage tuuletaskuid 20 minutit 200-kraadises ahjus, kuni need on õhulised ja kuldpruunid. Võtke taskud ahjust välja, alandage kuumust 150 kraadini ning torgake iga tasku põhja sisse pisike auk. Pange tuuletaskud ahju tagasi ja küpsetage veel teist 20 minutit, kuni need on nii seest kui väljast täiesti kuivad. Tõstke valmis taskud küpsetusrestile ja laske neil täielikult maha jahtuda.

Kui tuuletaskud on valmis, täitke need külma keedukreemiga, kasutades kondiitrikoti kõige kitsamat otsikut ja surudes kreemi taskute põhja, et augukesed nähtavale ei jääks, kui hakkate torti kokku laduma.

Tuuletaskutordi kokkuseadmine

Valage keskmise suurusega paksupõhjalisse potti vesi ja kallake suhkur keskele. Ärge segage. Laske suhkruveel keskmisel kuumusel keema tõsta ja keerutage potti, kui kogu suhkur on sulanud, et see ühtlaselt karamellistuks. Tõstke pott tulelt, kui karamellisiirup on kuldpruun ja selle temperatuur on vähemalt 155 °C.

Pintseldage vähemalt 20 cm läbimõõduga piklik silindrikujuline vaas väljastpoolt õliga üle ja asetage kummuli küpsetuspaberiga kaetud kandikule. Kastke kreemiga täidetud tuuletaskud ükshaaval tulikuuma karamellisiirupisse ja kinnitage siirupist põhja pidi vaasi külge. Iga järgmise tuuletasku põhi peaks samuti jääma vaasi poole ning kinnituma nii vaasi kui ka kõrval asetseva tuuletasku külge. Jätkake seni, kuni tuuletaskutordi põhi on valmis ning siis eemaldage vaas. Järgmine kiht laduge sissepoole tekkinud tühimikku, alustades põhja täitmisest. Jälgige, et iga järgmine tuuletasku saaks karamellisiirupiga teiste külge korralikult kinnitatud. Jätkake seni, kuni koonusekujuline tuuletaskutorn on valmis.

Viimistluseks kastke kaks kahvlit kuuma siirupisse ning keerutage nende abil tordi ümber karamelliniidikesi. Kaunistuseks võite kasutada lilli, nt aaskannikese õisi.

Serveerige võimalikult värskelt, sest tuuletaskud hakkavad vähehaaval pehmeks muutuma.