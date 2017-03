Cannelé-koogikesed (Foto: http://hidblomlegabu.is/)

Bordeaux'st pärit cannelé'd on seest pehmed ja vetruvad, pealt krõbedad ja karamelliseerunud küpsetised.

20 koogikest

Koostisained

- 500 ml piima

- 1 vanillikaun, poolitatud ja puhastatud

- 50 g külma võid

- 100 g jahu

- 250 g tolmsuhkrut

- 1 tl soola

- 2 muna

- 2 munakollast

- 50 ml tumedat rummi

- 50 g mesilasevaha

- 50 g võid

Valmistamine

Valage piim väikesesse kastrulisse ning lisage vanillikaun ja vanilliseemned. Kuumutage piim aeglaselt 85 kraadini. Valage vanillikaunaga kuum piim kaussi, milles on või. Laske võil sulada ning jahutage segu maha.

Sõeluge suures kausis kokku jahu, tolmsuhkur ja sool. Kloppige keskmise suurusega kausis munad ja munakollased läbi ning lisage pideva ühtlase joana piimasegu. Segage, kuni tekib vedel tükiline tainas. Kurnake tainas tagasi munakaussi ning suruge tükikesed spaatliga läbi sõela. Valage taignasse sorts rummi ning kallake siis tainas kannu, kuhu tõstke ka vanillikaunapoolikud. Katke kann kaanega ja tõstke vähemalt kaheks päevaks külmkappi.

Eelkuumutage ahi 180 kraadini ja katke lauale tõstetud küpsetusrest küpsetuspaberiga. Sulatage mesilasvaha aeglaselt madalal kuumusel. Kui vaha on sulanud, lisage või ja segage hoolega läbi. Hoidke vahasegu kuumas.

Kuumutage (soovitavalt vasest) küpsetusvorme viis minutit ahjus ja laske siis umbes minut aega jahtuda. Täitke vormid ükshaaval: valage neisse kuum sulavaha-võisegu ning siis kallake see potti tagasi ja asetage vahatatud vorm küpsetuspaberiga kaetud restile kummuli (kasutage köögitange, kui vormid on liiga kuumad). Püüdke täita vormid võimalikult ühtlase kihiga. Kui kõik vormid on vahatatud, asetage need vähemalt tunniks ajaks sügavkülma.

Eelkuumutage ahi 200 kraadini, katke küpsetusplaat küpsetuspaberiga ja seadke sellele sügavkülmast võetud vahatatud vormid. Segage tainas läbi ja täitke vormid kolmveerandi ulatuses. Asetage need pooleteiseks või kaheks tunniks ahju alumisele siinile, kuni cannelé'd on pealt tumepruunid ja krõbedad. Kui mõni koogike peaks küpsemise ajal rohkem kui sentimeetri jagu üle vormiserva kerkima, võtke see korraks ahjust välja ja laske vormiservani vajuda, enne kui ahju tagasi panete. Kui koogikesed on küpsed, tõstke need ükshaaval köögitangidega ahjust välja, koputage kergelt vormi põhjale ning libistage küpsetised vormist välja. Kui need on pealt veel liiga heledad, pange koogid vormi tagasi ja tõstke veel mõneks ajaks ahju tagasi.

Valmis koogikesed kummutage vormidest kohe välja, vastasel juhul ei teki krõbedat koorikut, mis on mõnusas kontrastis cannelé'de pehme õrna sisuga. Kõige parem on süüa koogikesed ära viie tunni jooksul. Hiljem peaks neid ülessoojendamiseks veel viis minutit ahjus üle küpsetama ja laskma siis jahtuda, et krõbe koorik uuesti moodustuks.