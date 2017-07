250 g

Koostisained

- 25 g rosmariinioksakesi, lehed peeneks hakitud (u 20 g)

- 20 g petersellioksakesi, lehed peeneks hakitud (u 10 g)

- 10 g puneoksakesi, lehed peeneks hakitud (u 8 g)

- 10 g salveioksakesi, lehed peeneks hakitud (u 6 g)

- 2 suurt purustatud küüslauguküünt

- 1 punane tšilli, peeneks hakitud

- 2 spl jämedat soola

- 2 spl värskelt jahvatatud musta pipart

- 50 ml punase veini äädikat

- 1 kg veise reie sisetüki või mõni muu lahja veisetükk

Valmistamine

Asetage liha tunniks-paariks sügavkülma, kuni see on osaliselt läbi külmunud – nii on seda lihtsam ühtlase paksusega viiludeks lõikuda. Seni valmistage marinaad: pange kõik ürdid koos küüslaugu, soola ja pipraga uhmrisse. Hõõruge pastaks ning lahjendage punase veini äädikaga.

Lõigake liha pikikiudu 5 mm paksusteks viiludeks. Pange lihaviilud marinaadi sees umbes ööpäevaks külmkappi seisma.

Eelkuumutage toidukuivati 70 kraadini. Asetage lihaviilud ahjurestidele, et õhk lihale igast küljest ligi pääseks. Ärge asetage lihaviile liiga lähestikku ega servapidi üksteise peale. Tõstke restid kuivatisse ning laske umbes kümmekond tundi kuivada, kuni liha on parajalt vetruv ja kuiv.

Nii valmistatud vinnutatud soolaliha säilib toatemperatuuril hoitud õhukindlas anumas umbes kuu või paar, sügavkülmas aga kuni pool aastat.