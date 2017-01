Peedijäätis mooniseemnetega

Selles retseptis on munakollane asendatud kartulitärklisega, millele on märksa neutraalsem maitse kui munal. Toorjuustu lisamine on hea mõte seetõttu, et see sisaldab kaseiinivalku, mis takistab jäätise külmutamisel suurte jääkristallide moodustamist – nii saab valmis jäätis maheda sametise maitsega.

1 l jäätist

Koostisained

- 1 suur punapeet

- 500 ml piima

- 4 tl kartulitärklist

- 250 ml koort

- 150 g kristallsuhkrut

- ¼ tl soola

- valgest sisust puhastatud õhukesi apelsinikoori

- nelki (5 tervet kuivatatud punga)

- 3 sl toorjuustu

- 2 sl mooniseemneid

Valmistamine

Määrige peet õliga kokku, mässige fooliumi ja küpsetage 180-kraadises ahjus umbes tund aega, kuni peet on täiesti küps. Laske sel jahtuda, seejärel koorige, püreestage ja pange kõrvale.

Segage väiksemas kausis 2 spl piima 4 tl kartulitärklisega, segage ja tõstke siis kõrvale. Ülejäänud piim kuumutage keskmise suurusega kastrulis koos koore, suhkru ja soolaga ning laske tasasel tulel viis minutit keeda. Lisage kastrulisse apelsinikoored ja nelgipungad. Laske piimasegul keskmiselt kuumal tulel keema tõusta ja jätke umbes viieks minutiks podisema. Segage pidevalt, et piim põhja ei hakkaks ega üle ei keeks.

Pange toorjuust suurde kaussi ning lahjendage kulbitäie kuuma piimaseguga. Tõstke kastrul tulelt. Segage tärklisesegu läbi ning valage kastrulisse. Tõstke kastrul tagasi tulele ning laske pidevalt segades umbes minut aega podiseda, kuni piim hakkab paksenema. Valage kreem kaussi toorjuustu juurde ja segage korralikult läbi. Katke kreemikauss pealt toidukilega (et kreemi pinnale ei tekiks kilet) ning jahutage kaussi jäävannis.

Kurnake kreem läbi sõela, et eemaldada apelsinikoored, nelgipungad ja võimalikud tükid. Pange segu jäätisemasinasse ja toimige vastavalt tootja juhendile. Jäätisemasina puudumisel võite valada segu küpsetusvormi, lasta sel neli tundi sügavkülmas seista ning siis jäätise köögikombainis püreestada. Võite ka sügavkülma pandud kreemi iga 45 minuti tagant segada, kuni see hakkab meenutama pehme konsistentsiga jäätist.

Kui jäätis on valmis, segage hulka mooniseemned. Tõstke jäätis serveerimisnõusse, katke pealt plastkaanega ning laske vähemalt neli tundi sügavkülmas seista.