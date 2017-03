Koorekreem (Foto: http://hidblomlegabu.is/)

Koorekreem on võimalus piima ja koort värskena säilitada ning see komme jõudis Inglismaale Lähis-Idast, kus see on kasutusel olnud üle kahe tuhande aasta. Koorekreemi rasvasisaldus on lausa 60% ning see on vahukoore ja või vahepealne toode. Britipäraseid skoone serveeritakse alati just koorekreemiga.

250 grammi kreemi

Koostisained

- 500 ml 36% rasvasisaldusega koort

Valmistamine

Valage koos küpsetusvormi või jaotage väikeste ramekinide vahel, nii et see kataks nõu põhjast 2–3 cm. Küpsetage kreemi 80-kraadises ahjus umbes 12 tundi. Selleks ajaks peaks kreemi pinnale moodustuma kollane võine kiht. Enne külmkappi panekut jahutage kreem toatemperatuurini.

Kõige paremini maitseb koorekreem kahe päeva jooksul pärast küpsetamist. Seda võib säilitada ka sügavkülmutatult.