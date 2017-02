Pliinid on venepärased pärmitaignast pannkoogid, mida valmistatakse tatrajahust. Tatart peetakse küll teraviljaks, kuid see on lähisugulane oblika ja rabarberiga ning selle kergelt pähkline maitse sobib suurepäraselt soolaste katetega, näiteks soolaliha, hapukoore, jõhvikasinepi, kalamarja ning värske tilli, suitsuliha, Dijoni sinepi ja sibulaga.

u 30 pliini

Koostisained

- 60 g nisujahu

- 60 g tatrajahu

- 1 spl kuivpärmi

- ½ tl kristallsuhkrut

- ¼ tl soola

- 350 ml toasooja piima

- 1spl võid

- 2 muna, rebud ja valged eraldatud

Valmistamine

Segage suures kausis kuivained. Sulatage või soojas piimas ning valage ühtlase joana kuivainesegusse, nii et moodustuks paks tainas. Katke pealt toidukilega ja laske taignal toatemperatuuril kerkida kaks tundi või kauem – seni, kuni see on mahult kahekordistunud.

Kloppige munakollased ükshaaval taignasse. Teises kausis vahustage munavalged jäigaks vahuks ning segage veerand munavalgekogusest õrnalt taigna hulka. Lisage ettevaatlikult ülejäänud munavalgevaht ja segage hästi kergelt läbi.

Ajage suur pann keskmiselt kuumaks ning sulatage sellel või. Praadige pannkoogid särisevas võis, alguses ühelt ja siis teiselt poolt, kuni need on kenasti kuldpruunid. Ühe pannkoogi läbimõõt võiks olla u 4 cm (pool supilusikatäit tainast).