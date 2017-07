Kuuele

Koostisained

Karamellsibulad

- 1 kg harilikke söögisibulaid

- 50 g võid

- 1 tl soola

Prantsuse sibulasupp

- 100 ml kuiva šerrit, konjakit või tumedat õlut

- 1,5 l lihapuljongit

- 5 tüümianioksakest

- 2 loorberilehte

- soola ja värskelt jahvatatud musta pipart

- 6 bagetiviilu (2 cm paksused)

- 250 g riivitud Gouda juustu

- peeneks hakitud murulauku, kaunistuseks

Valmistamine

Karamellsibulad

Eelkuumutage ahi 200 kraadini. Koorige ja puhastage sibulad ning lõigake pooleks. Viilutage mugulapoolikud pikuti u 5 mm paksusteks tükkideks.

Pange sibulaviilud, või ja sool malmpotti ja katke tihedasti kaanega. Küpsetage sibulaid ahjus umbes tund aega, kuni need on kuumuse käes poole võrra kahanenud ja küpsetusmahlad poti põhja nõrgunud.

Segage sibulad korraks läbi ja tõstke pott paokil kaanega veel pooleteiseks tunniks ahju tagasi. Segage aeg-ajalt ning tõmmake potiservi seest puhtaks, et sinna ei tekiks kõrbemistriipe.

Tõstke pott keskmiselt kuumale pliidile ning küpsetage sibulaid pidevalt segades seni, kuni poti põhja moodustub pruun koorik. Lahjendage seda sortsu veega ja segage, kuni see lahustub. Korrake sama tegevust neli korda, kuni sibulad on tumepruuniks tõmbunud.

Kui karamellsibulaid kohe ei kasutata, tuleks neid säilitada sügavkülmas. Kui panna sibulad sügavkülma väiksemates portsjonites, säilivad need umbes kolm kuud või kauemgi.

Prantsuse sibulasupp

Valage karamellsibulatele šerrit ja oodake, kuni see on peaaegu täielikult aurustunud. Nüüd lisage puljong, tüümianioksakesed ja loorberilehed ning laske supil madalal kuumusel umbes pool tundi vaikselt podiseda. Tõstke tüümianioksakesed välja ning maitsestage supp soola ja värskelt jahvatatud musta pipraga.

Kuni supp keep, pange bagetiviilud 200-kraadisesse ahju umbes kümneks minutiks grillima. Pöörake neid aeg-ajalt ümber. Katke sel moel röstitud saiaviilud riivitud Gouda juustuga ning küpsetage ahjus seni, kuni juust on sulanud.

Kummutage ülejäänud riivjuust supitaldrikutesse ja valage supp peale. Tõstke kuumad juustusaiad supi sisse ning kaunistage peeneks hakitud murulauguga.