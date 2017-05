Flammkuchen (Foto: http://hidblomlegabu.is/eldbaka/)

Kui võimalik, tuleks pitsat meenutavaid Flammkucheneid küpsetada puuküttega ahjus. Neid saab valmistada ka tavalises ahjus, kuhu on paigaldatud kivist küpsetusplaat. Ahju temperatuur võiks olla 250 kraadi.

Koostisained

Tainas

- 500 g leivajahu

- 325 ml leiget vett

- 2 tl soola

- ½ tl aktiivset kuivpärmi

Kate

- 400 g toorjuustu

- ½ muskaatpähklit, värskelt riivituna

- soola ja värskelt jahvatatud musta pipart

- 2 suurt sibulat, kooritult, poolitatult ja peeneks hakitult

- 200 g jämedaid peekoniribasid

Valmistamine

Tainas

Ajage ahi võimalikult kuumaks. Lõigake taignast 10 cm läbimõõduga sõõrid ning pange need jahuga ülepuistatud küpsetuspaberile. Kui peate ootama, kuni ahi kuumeneb, katke taignasõõrid seniks niiske köögirätikuga, et need ära ei kuivaks.

Libistage taignasõõrid küpsetuspaberil ahju ning grillige neid minut-paar, kuni tekivad grillimisjäljed. Küpsetage kõik põhjad ükshaaval valmis.

Pöörake küpsed grillimisjälgedega põhjad ülespoole ning määrige peale ohtralt toorjuustu. Jälgige, et ka servad saaksid korralikult kaetud. Riivige peale muskaatpähklit ning maitsestage soola-pipraga. Lõpuks katke kõik ühtlaselt õhukeste sibulaviilude ja peekoniribadega. Küpsetage Flammkucheneid paar-kolm minutit, kuni koorik muutub mõnusalt pruuniks ja krõbedaks.