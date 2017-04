Kartulisalat (Foto: http://hidblomlegabu.is/kartoflusalat/)

Kuuele

Koostisained

- 1 kg värskeid koorimata salatikartuleid, 2 cm kuubikuteks lõigatud

- 2 spl punase veini äädikat

- 1 suur peenelt viilutatud sellerivars

- 1 väike punane sibul, peeneks hakitud

- peotäis pererselli, hakitud

- 150 g majoneesi

- 1 tl sinepipulbrit

- soola ja värskelt jahvatatud musta pipart, maitsestamiseks

- 2 suurt kõvaks keedetud muna, poolitatud ja seejärel 1 cm suurusteks tükkideks

hakitud

Valmistamine

Pange kartulikuubikud suurde kastrulisse ja valage peale vesi, nii et see ulatuks u 2 cm võrra üle kartulite. Ajage keema ning lisage 1 spl soola. Vähendage veidi kuumust ja keetke kartuleid kümmekond minutit, kuni need on pehmed. Kurnake ja valage suurde kaussi. Niristage kartulikuubikud üle punase veini äädikaga.

Segage väikeses kausis omavahel seller, punane sibul, majonees, sinepipulber ja petersell. Maitsestage soola ja pipraga. Kui kartulid on täielikult maha jahtunud, lisage majoneesisegu ning segage ettevaatlikult sisse ka hakitud munad. Katke pealt kinni ja asetage mõneks ajaks külma. Salat säilib külmkapis umbes päeva jagu.