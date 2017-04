Hollandi kaste (Foto: http://hidblomlegabu.is/hollandaise/)

Koostisained

- 2 munarebu

- 1 tl sidrunimahla

- näpuotsatäis soola

- 100 g sulatatud võid

Valmistamine

Ajage vesi keskmise suurusega kastrulis keema ning asetage sellesse väike kauss, mille põhi ei puutuks vette. Segage väikeses kausis omavahel munarebud, sidrunimahl ja sool. Vähendage kuumust, nii et vesi ainult kergelt mullitaks, ja kloppige munasegu, kuni see muutub heledaks vahuks. Kuumus ei tohi olla suur, muidu küpseb muna läbi ja läheb tükki.

Tõtske kauss kuumuse käest ära ning valage ühtlase joana sisse sulavõi. Kloppige pidevalt, kuni emulsioon hakkab paksenema ning kuni selle kogus on kahekordistunud. Serveerige kohe või siis jätke kaste pliidi lähedale paksu savinõusse sooja.