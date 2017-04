Briošid ehk nupsusaiad (Foto: http://hidblomlegabu.is/)

Tavaliselt ei lisata nupsusaiataignale piima, kuid selles retseptis on seda siiski tilgakese jagu ette nähtud. Nupsusaiatainas on hästi kleepuv ning seda on veidi ebamugav sõtkuda – kergem on valmistada seda elektrimikseriga või köögikombainis, ent võimalus on tainast sõtkumise asemel hoopis pool kuni kaks päeva hapendada. Jahuensüümid lõhustavad sel juhul gluteeni ning pärmi toimel tekkinud süsihappegaas kergitab tainast.

12 kuklit

Koostisained

- 500 g jahu

- 2 tl aktiivset kuivpärmi

- 50 g kristallsuhkrut

- 1 ½ tl soola

- 6 muna

- 100 ml toatemperatuuril piima, lisaks veel veidi kuklite määrimiseks

- 200 g sulatatud võid

- valgeid seesamiseemneid

Valmistamine

Segage suures kausis kokku kuivpärm, suhkur ja sool. Kloppige munad piimaga läbi ja lisage ühtlase joana sulavõile. Segage omavahel kuivained ja munasegu, kuni jahu on täielikult lahustunud. Katke kauss toidukilega ning laske taignas vähemalt pool kuni kaks päeva külmkapis seista.

Jaotage tainas jahuga kaetud töölaual 12 võrdsesse ossa ning vormige iga taignatükk sõõriks, venitage servadest kokku üles ja veeretage kukkel seda peopesas hoides laual hästi siledaks ja ümmarguseks.

Asetage kuklid küpsetuspaberile ning katke kergelt toidukilega, et need ära ei kuivaks, kuni nad veel tunnikese või pooleteise jagu kerkivad (kerkimise lõpuks peab kuklite maht olema kahekordistunud).

Eelkuumutage ahi 180 kraadini. Määrige kuklid pealt piimaga üle ja puistake peale seesamiseemneid, nii et need kataksid ka kuklite külgi. Küpsetage 15–20 minutit, kuni saiad on kuldpruunid ja nende seesmine temperatuur on umbes 85 °C.