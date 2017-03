Chévre'i juust (Foto: http://hidblomlegabu.is/)



Seda pehmet kitsejuustu valmistatakse umbes samamoodi kui toorjuustugi. Chévre on maheda maitsega ning sobib ka grillimiseks või küpsetamiseks.

U 500 g juustu

Koostisained

- 5 l kitsepiima, toatemperatuuril (u 23 °C)

- ½ tl mesofiilset juustujuuretist

- 2 tilka laapi, mis on lahustatud 50 ml toatemperatuuril vees

- ½ tl soola

Valmistamine

Kuumutage piima aeglaselt veevannis, kuni see on saavutanud temperatuuri 20–25 kraadi. Puistake sisse juuretisepulber ning laske viis minutit seista. Seejäre lisage lahjendatud laap ja segage kõik põhjalikult läbi, et juuretis ja laap ühtlaselt kogu piimamassiga seguneksid.

Laske segul toatemperatuuril 12 tundi seista, kuni selle konsistents meenutab paksemat sorti jogurti oma. Tõstke kalgend vahukulbiga steriliseeritud juusturiide sisse ning riputage purgi kohale nõrguma.

Nõrgumisaeg sõltub soovitud tekstuurist. Kuue tunni pärast on juust pehme ning kergesti määritav, 12 tunni pärast muutub see aga tihkeks ja vormitavaks.

Rullige juust toidukiles halukujuliseks ning säilitage kuni nädal külmkapis, ent pidage meeles, et Chèvre, nagu teisedki kitsejuustusordid, on parim just värskelt, kohe pärast valmistamist.