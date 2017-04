Grillitud veiseliha (Foto: http://hidblomlegabu.is/faldsteik-a-teini/)

Veise vahetükki või kõhutükki on üsna keeruline hankida – kuna need lihatükid sisaldavad palju sidekudet, siis viskavad lihunikud need tavaliselt minema, ent kui neid õigesti valmistada, saab tulemus uskumatult hõrk ja mahlane.

Kõige parem on niisugust liha grillida kõrgel kuumusel üsna lühikest aega ning serveerida poolküpselt (lihatüki seesmine temperatuur peaks olema 55 °C). Kindlasti tuleb liha pärast valmimist lõigata esmalt pikikiudu 5–7 cm ning hiljem ristikiudu 1–2 cm paksusteks tükkideks.

Neljale

Koostisained

Chimichurri

- 200 ml vett

- 2 tl soola

- 1 küüslaugumugul, küüned kooritud ja peeneks hakitud

- 25 g lehtpeterselli (koos vartega u 60 g), lehed peeneks hakitud

- 25 g värsket punet (koos vartega u 30 g), lehed peeneks hakitud

- 2 tl tšillihelbeid

- 50 ml punase veini äädikat

- 100 ml külmpressitud oliiviõli

Veise vahetükk

- 1 kg puhastatud vaheliha

- oliiviõli

- soola

Valmistamine

Chimichurri

Ajage vesi väikeses kastrulis keema ning lahustage selles sool. Tõstke kastrul tulelt ja laske soolveel jahtuda. Segage keskmise suurusega kausis omavahel küüslauk, petersell, pune, tšillihelbed ja punase veini äädikas. Lisage ühtlase joana oliiviõli ja kloppige pidevalt. Lõpuks kallake sisse soolvesi ja valage segu purki. Pange see vähemalt 24 tunniks külmkappi. Selliselt valmistatud chimichurri säilib külmas kuni kolm nädalat.

Veise vahetükk

Grillige liha lahtisel tulel u 50 cm kõrgusel leekidest 5–10 minutit, kuni selle seesmine temperatuur ulatub 50 kraadini. Seejärel laske lihal kümme minutit seista, nii et selle temperatuur tõuseb 55 kraadini. Lõigake liha pikikiudu 5–7 cm paksusteks ning siis ristikiudu 1–2 cm paksusteks tükkideks. Serveerige leiva ja chimichurri'ga.