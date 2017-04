Pošeeritud munad (Foto: http://hidblomlegabu.is/hleypt-egg-ad-haetti-ardals/)

Pošeerimiseks sobivad värsked munad, sest vanad munad kipuvad sellise keetmisviisi juures laiali lagunema. Keeduvette võib lisada veidi äädikat, see aitab mune paremini koos hoida.

Kahele

Koostisained

Pošeeritud muna

- 4 võimalikult värsket muna

- 2 l vett

- 1 spl 5% lauaäädikat

- ½ tl soola

Hapuoblikas

- 250 noori oblikalehti (sobivad ka spinatilehed), pestult

- 2 küüslauguküünt, purustatult

- 1 tl võid

- näpuotsatäis soola

Valmistamine

Segage väikeses potis vesi, sool ja äädikas ning laske keema tõusta. Vähendage kuumust, et vesi ainult õrnalt mullitaks. Lööge iga muna õrnalt vastu kastruliserva katki ja libistage selle sisu ettevaatlikult kastrulisse. Tõstke munavalge vahulusikaga õrnalt ümber rebu kokku. Keetke mune neli minutit (varem vettelöödud munad tõstke ka varem välja). Asetage upumunad köögipaberile kuivama ja tõstke siis lõikelauale nõrguma. Kui te ei serveeri mune kohe, siis pange need jääkülma vette – nii säilivad need külmkapis kaks päeva. Soojendamiseks asetage need kaheks minutiks peaaegu keevasse vette.

Pange oblikalehed, või ja sool suurele pannile ja tõstke keskmiselt kuumale tulele. Lõigake muffinid pooleks ja praadige neid võis.

Kui muffinipoolikud on kuldsed ja krõbedad, tõstke need taldrikule ja katke oblikalehtedega. Asetage peale muna, maitsestage soolaga ja tõstke peale lusikatäis Hollandi kastet. Jahvatage peale värsket musta pipart.